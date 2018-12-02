Ljajic attı, sosyal medya yıkıldı! - Galeri - Fotomaç
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Ljajic attı, sosyal medya yıkıldı!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
2 Aralık 2018 Pazar, 22:08:48
Güncelleme: 22:10:44
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar, 18. dakikada Adem Ljajic'in penaltıdan attığı golle derbiyi 1-0 kazandı.
Ljajic'in attığı gol sonrası ise sosyal medya adeta yıkıldı. İşte yorumlar: