Ljajic attı, sosyal medya yıkıldı! - Galeri - Fotomaç
02 Aralık 2018, Pazar
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Ljajic attı, sosyal medya yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
2 Aralık 2018 Pazar, 22:08:48 Güncelleme: 22:10:44
Ljajic attı, sosyal medya yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

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Ljajic attı, sosyal medya yıkıldı!

Siyah-beyazlılar, 18. dakikada Adem Ljajic'in penaltıdan attığı golle derbiyi 1-0 kazandı.

Ljajic attı, sosyal medya yıkıldı!

Ljajic'in attığı gol sonrası ise sosyal medya adeta yıkıldı. İşte yorumlar:

Ljajic attı, sosyal medya yıkıldı!
Ljajic attı, sosyal medya yıkıldı!
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