Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holging Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç öncesinde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman hasret giderdi. İşte o anlar ve Konyaspor - Fenerbahçe maçından kareler...

23 Kasım 2019 Cumartesi 22:21 Güncelleme: 23.11.2019 22:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





