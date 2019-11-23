Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holging Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç öncesinde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman hasret giderdi. İşte o anlar ve Konyaspor - Fenerbahçe maçından kareler...
23 Kasım 2019 Cumartesi 22:21 Güncelleme: 23.11.2019 22:28
Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler...

Beşiktaş, Konyaspor'u Burak Yılmaz'ın tek golü ile geçti.

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Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler...
Siyah-beyazlı ekip bu galibiyetle ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini alırken. İttifak Holding Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti de beş maça çıktı.
Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler...

Beşiktaş 21 puana yükselerek maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşirken, İttifak Holding ise 13 puanda kaldı.

Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler...

Maç öncesinde Gökhan Gönül ile Aykut Kocaman hasret giderdi.

İşte o an ve Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler...

Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler...
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