Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holging Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç öncesinde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman hasret giderdi. İşte o anlar ve Konyaspor - Fenerbahçe maçından kareler...
23 Kasım 2019 Cumartesi 22:21
Güncelleme: 23.11.2019 22:28
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Beşiktaş, Konyaspor'u Burak Yılmaz'ın tek golü ile geçti.
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Siyah-beyazlı ekip bu galibiyetle ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini alırken. İttifak Holding Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti de beş maça çıktı.
Beşiktaş 21 puana yükselerek maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşirken, İttifak Holding ise 13 puanda kaldı.
Maç öncesinde Gökhan Gönül ile Aykut Kocaman hasret giderdi.
İşte o an ve Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler...