Kevin Bua'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması!
Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon İsviçre Ligi'nde Basel formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kevin Bua'yı gündemine aldı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
24 Nisan 2020 Cuma 22:26
Güncelleme: 24.04.2020 22:30
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Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlı yönetim, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarını yaparak değerlendiriyor. Beşiktaş, bu sezon İsviçre Ligi'ndeBasel formasıyla gösterdiği performansla dikkâtleri üzerine çeken KevinBua'yı transfer gündemine aldı.
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Orta sahada sol tarafta oynayan ve Haziran ayının sonu itibariyle sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncunun temsilciliğini, babası Angel Bua yapıyor. Bua aynı zamanda futbol antrenörü.
BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR
Ajansspor'un haberine göre; Angel Bua, "Oğlunuz için Beşiktaş'la görüşüyor musunuz?" şeklindeki soruya "Evet, birkaç kulüp Kevin'la ilgileniyor; ancak şu ana kadar somut bir sonuca ulaşamadık" dedi.
OLYMPIAKOS DA DEVREDE
Yunan temsilcisi Olympiakos da KevinBua'yı transfer etmek istiyor. Basel'e yakın kaynaklar, Pire kulübünün oyuncu için temaslarını sıklaştırdığını; Beşiktaş'ın da bu transferde ısrarcı olduğunu söyledi.
FC Servette'ten büyük bir yetenek olarak transfer edilen Kevin Bua, yaşadığı bazı sakatlıklar nedeniyle kendini tam olarak gösteremedi. Buna rağmen son dönemde başarılı bir performans gösteren Kevin, hızı ve birebirde kolay adam geçebilme özelliğiyle dikkât çekiyor, diğer kanatta da oynayabiliyor.