Kevin Bua'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması!

FC Servette'ten büyük bir yetenek olarak transfer edilen Kevin Bua, yaşadığı bazı sakatlıklar nedeniyle kendini tam olarak gösteremedi. Buna rağmen son dönemde başarılı bir performans gösteren Kevin, hızı ve birebirde kolay adam geçebilme özelliğiyle dikkât çekiyor, diğer kanatta da oynayabiliyor.