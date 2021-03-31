Galeri Beşiktaş Kasımpaşa - Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler bakın hangi takımlı

Kasımpaşa - Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler bakın hangi takımlı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor. TFF'den yapılan açıklamada 32. hafta maçlarını yöneten hakemler açıklandı. En dikkat çeken atama ise Kasımpaşa - Beşiktaş maçına yapıldı. Ligin 31. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yöneten Halil Umut Meler bir kez daha Beşiktaş maçına atandı. İlk kez 2 hafta üst üste bir takımın maçına aynı hakemi atayan MHK'ya sosyal medyada ağır eleştiriler yapıldı. Peki Kasımpaşa - Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte yanıtı...