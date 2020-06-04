Kartal'dan sürpriz harekat... Caner Erkin'in yerine o geliyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Kartal'dan sürpriz harekat... Caner Erkin'in yerine o geliyor!

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin'in alternatifini belirledi. Siyah-beyazlıların, bonservisi Premier Lig ekibi Watford'da bulunan 22 yaşındaki genç sol bek ile görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar...
4 Haziran 2020 Perşembe 06:38
Kartal'dan sürpriz harekat... Caner Erkin'in yerine o geliyor!

Lige verilen corona virüsü arasında gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.

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Kartal'dan sürpriz harekat... Caner Erkin'in yerine o geliyor!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Kartal'dan sürpriz harekat... Caner Erkin'in yerine o geliyor!

Beşiktaşlı yöneticiler, eski kulübü Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı da önlemini aldı.

Kartal'dan sürpriz harekat... Caner Erkin'in yerine o geliyor!

Siyah-beyazlıların, sol bek pozisyonunda görev yapan Caner Erkin'in alternatifini belirlediği ortaya çıktı.

Kartal'dan sürpriz harekat... Caner Erkin'in yerine o geliyor!

YENİ SOL BEK ESTUPINAN!

Ekvador'dan Studio Futbol, Beşiktaş'ın Osasuna'da kiralık oynayan, bonservisi de Watford'da olan Pervis Estupinan ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

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