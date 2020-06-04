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Kartal'dan sürpriz harekat... Caner Erkin'in yerine o geliyor!
Beşiktaş, Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin'in alternatifini belirledi. Siyah-beyazlıların, bonservisi Premier Lig ekibi Watford'da bulunan 22 yaşındaki genç sol bek ile görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar...
4 Haziran 2020 Perşembe 06:38
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Lige verilen corona virüsü arasında gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaşlı yöneticiler, eski kulübü Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı da önlemini aldı.
Siyah-beyazlıların, sol bek pozisyonunda görev yapan Caner Erkin'in alternatifini belirlediği ortaya çıktı.
YENİ SOL BEK ESTUPINAN!
Ekvador'dan Studio Futbol, Beşiktaş'ın Osasuna'da kiralık oynayan, bonservisi de Watford'da olan Pervis Estupinan ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.