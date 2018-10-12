Kartal’da Pepe krizi! - Galeri - Fotomaç
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Kartal’da Pepe krizi!

    Portekizli yıldız son alacağının 2 kez gecikmesi nedeniyle girişimde bulundu. Bu durum yönetimde çok büyük tepkilere neden oldu...
    12 Ekim 2018 Cuma, 00:40:08 Güncelleme: 00:40:26
    Kartal’da Pepe krizi!

    Beşiktaş'ta Pepe depremi... Tecrübeli yıldızın geçmiş alacaklarına dair adımlar atması Başkan Fikret Orman ve yöneticileri küplere bindirdi.

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    Kartal’da Pepe krizi!

    Portekizli futbolcu ödenmesi gereken son alacağının iki kez gecikmeye uğramasından dolayı girişimlerde bulundu.

    Kartal’da Pepe krizi!

    Başkan Fikret Orman'ın da Pepe'nin bu tutumuna sert tepki gösterdiği ortaya çıktı.

    Kartal’da Pepe krizi!

    Geçen sezon başında Beşiktaş'la yıllık 3.350 bin euro garanti ücret karşılığı anlaşan 35 yaşındaki futbolcu ile ilgili teknik kadroyla konuşarak devre arasında bir tasarrufa gidilmesinin de gündemde olduğu ifade edildi.

    Kartal’da Pepe krizi!
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