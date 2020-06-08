Kartal'a Ada'dan bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Kartal'a Ada'dan bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

Mohamed Elneny ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta, Mısırılı orta sahanın yerine gelecek isim de belli oldu. Menajerler, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızı siyah-beyazlılara önerdi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
8 Haziran 2020 Pazartesi 06:45 Güncelleme: 08.06.2020 06:45
Kartal'a Ada'dan bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanırken, yönetim ise gelecek sezonun kadrosunu kurmak için var gücüyle çalışıyor.

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Kartal'a Ada'dan bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

Bir yandan Sergen Yalçın'ın scout ekibi tarafından getirilen isimlerin peşinde koşuluyor, diğer yandan sözleşmesi biten ya da bitecek oyuncularla ilgili araştırmalar yapıyor.

Kartal'a Ada'dan bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

Transfer görüşmelerinin hız kazandığı Beşiktaş'ta, takımdan ayrılma ihtimali doğan Mısırlı orta saha Elneny'nin alternatifi de belli oldu.

Kartal'a Ada'dan bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

TOM CARROLL ÖNERİLDİ

Siyah-beyazlıların önüne son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City'de forma giyen İngiliz oyuncu Tom Carroll'un ismi geldi.

Kartal'a Ada'dan bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

28 yaşındaki sol ayaklı 8 numaralı oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği, istemesi durumunda bedelsiz olarak getirilebileceği menajerler tarafından iletildi.

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