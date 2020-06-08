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Kartal'a Ada'dan bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor
Mohamed Elneny ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta, Mısırılı orta sahanın yerine gelecek isim de belli oldu. Menajerler, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızı siyah-beyazlılara önerdi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
8 Haziran 2020 Pazartesi 06:45
Güncelleme: 08.06.2020 06:45
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Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanırken, yönetim ise gelecek sezonun kadrosunu kurmak için var gücüyle çalışıyor.
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Bir yandan Sergen Yalçın'ın scout ekibi tarafından getirilen isimlerin peşinde koşuluyor, diğer yandan sözleşmesi biten ya da bitecek oyuncularla ilgili araştırmalar yapıyor.
Transfer görüşmelerinin hız kazandığı Beşiktaş'ta, takımdan ayrılma ihtimali doğan Mısırlı orta saha Elneny'nin alternatifi de belli oldu.
TOM CARROLL ÖNERİLDİ
Siyah-beyazlıların önüne son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City'de forma giyen İngiliz oyuncu Tom Carroll'un ismi geldi.
28 yaşındaki sol ayaklı 8 numaralı oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği, istemesi durumunda bedelsiz olarak getirilebileceği menajerler tarafından iletildi.