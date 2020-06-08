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Kartal'a Ada'dan bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

Mohamed Elneny ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta, Mısırılı orta sahanın yerine gelecek isim de belli oldu. Menajerler, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızı siyah-beyazlılara önerdi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

8 Haziran 2020 Pazartesi 06:45 Güncelleme: 08.06.2020 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





