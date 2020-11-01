GaleriBeşiktaşKartal seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Malatya maçı 11'i...
Kartal seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Malatya maçı 11'i...
Süper Lig'de geçen hafta Denizli'yi yenerek kötü gidişi durduran Beşiktaş, 7. haftada konuk edeceği Yeni Malatyaspor karşısında da kazanarak seri başlatmak amacında. Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlılar, yarışa tutunmak için mutlak zafer peşinde. İşte Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor maçında sahaya süreceği 11... | Son dakika Beşiktaş haberleri
01 Kasım 2020 Pazar 09:07, Güncelleme 01.11.2020 09:10
Kartal seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Malatya maçı 11'i...