Kariusa nazar değdi: Real Madrid maçındaki gibi...

Karius'a nazar değdi: Real Madrid maçındaki gibi...
Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, Malmö maçında skandal bir hataya imza attı.
4 Ekim 2018 Perşembe, 23:17:38
Güncelleme: 23:29:55
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Karius'a nazar değdi: Real Madrid maçındaki gibi...
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UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'un skandal hatası siyah beyazlı takımı rakibi karşısında 1-0 geriye düşürdü.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
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Karius'a nazar değdi: Real Madrid maçındaki gibi...
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Sağ kanattan gelişen Malmö atağında içeri açılan orta Caner Erkin'e çarpttı.
Karius'a nazar değdi: Real Madrid maçındaki gibi...
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Kaleye yönelen top Karius'u yanılttı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Mesafenin uzak olması ve Karius'un kaleye yönelen topa iyi refleks gösterememesi hatayı getirdi.
Karius'a nazar değdi: Real Madrid maçındaki gibi...
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Bu pozisyon Karius'un daha önceden yaptığı hataları akıllara getirdi. Son olarak Liverpool'un kalesini koruduğu dönemde Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller sonucunda kupanın sahibi İspanyol ekibi olmuştu.
Karius'a nazar değdi: Real Madrid maçındaki gibi...