Karius Beşiktaş'ı yakmaya devam ediyor!

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava'ya konuk olduğu mücadelede Siyah-beyazlı kaleci Loris Karius'un yaptığı hata sonrası yenilen gol gündeme oturdu.
19 Eylül 2019 Perşembe 23:52
Güncelleme: 19.09.2019 23:52
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UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Yeni Slovakya Stadyumu'nda Slovan Bratislava'ya konuk oldu.
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Karşılaşmanın 14. dakikasında gelişen Bratislava atağında Loris Karius'un yaptığı hata sonrası topun filelere gitmesi, Alman filebekçinin geçmişte yaptığı hataları akıllara getirdi.
AVRUPA'DA İLK DEĞİL
Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olan Kara Kartallar'da Karius, 53. dakikada kaleye doğru gelen ortaya müdahale edememiş ve takımını 1-0 geriye düşürmüştü.
İKİ HATA BİRDEN
Geçtiğimiz sezon bir diğer Avrupa Ligi karşılaşmasında Beşiktaş, Sarpsborg'a konuk olmuş ve genç kaleci maçın 55. saniyesinde yaptığı hatayla takımını bir maçta daha geriye düşürmüştü.
Golden hemen 5 dakika sonra Norveç ekibinin gerçekleştirdiği bir diğer atakta Tobias Heintz, Alman filebekçisinin ileride durduğunu görerek aşırtma bir vuruşla farkı 2'ye çıkarmıştı.
İNGİLİZLER FİNALİ UNUTAMIYOR
Beşiktaş'a gelmeden önce Liverpool forması giyen Alman filebekçisi, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaştıkları mücadelede topu Karim Benzema'nın önüne atmış ve takımını yine 1-0 geriye düşürmüştü.
Finalde skor 2-1 devam ederken Gareth Bale'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu da elinden kaçıran filebekçisi, eleştirilerin odak noktası olmuştu.