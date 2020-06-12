Kara Kartal'dan kanatlara çifte bomba! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Kara Kartal'dan kanatlara çifte bomba!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bu sezon neredeyse hiç verim alınamayan kanatlara takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların biri İsviçre'den, diğeri ise İngiltere'den olmak üzere iki yıldızla birden temasa geçtiği öğrenildi. İşte Kara Kartal'ı kanatlandıracak o isimler ve detaylar. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
12 Haziran 2020 Cuma 06:38
Kara Kartal'dan kanatlara çifte bomba!

Sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalırken, yönetim gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

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Kara Kartal'dan kanatlara çifte bomba!

Bu sezon özellikle kanat oyuncularından istediği verimi alamayan siyah-beyazlılarda yönetim, bu bölgeye kaliteli takviyeler yapmak için kolları sıvadı.

Kara Kartal'dan kanatlara çifte bomba!

Bır süre önce Aitor Cantalapiedra'yı gündemine alan Beşiktaş, bu transferde istediği sonuca ulaşamayınca listesindeki diğer adaylara yöneldi.

Kara Kartal'dan kanatlara çifte bomba!

BUA AŞKI BİTMİYOR

Bu durumda salgın döneminin ilk günlerinden bu yana sıcak temas kurulan Kevin Bua da ilk sıraya yerleşti.

Kara Kartal'dan kanatlara çifte bomba!

Basel ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki İsviçreli futbolcunun menajeriyle yeniden kontak kuran siyah-beyazlı yönetimin, revize edilmiş bir kontrat önerisinde bulunduğu kaydedildi. Oyuncuya daha önce teklif edilen 600 bin euro'luk maaşın 700 bine çıkarıldığı dile getirildi.

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