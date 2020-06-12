Kara Kartal'dan kanatlara çifte bomba!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bu sezon neredeyse hiç verim alınamayan kanatlara takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların biri İsviçre'den, diğeri ise İngiltere'den olmak üzere iki yıldızla birden temasa geçtiği öğrenildi. İşte Kara Kartal'ı kanatlandıracak o isimler ve detaylar. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
12 Haziran 2020 Cuma 06:38
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Sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalırken, yönetim gelecek sezonun çalışmalarına başladı.
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Bu sezon özellikle kanat oyuncularından istediği verimi alamayan siyah-beyazlılarda yönetim, bu bölgeye kaliteli takviyeler yapmak için kolları sıvadı.
Bır süre önce Aitor Cantalapiedra'yı gündemine alan Beşiktaş, bu transferde istediği sonuca ulaşamayınca listesindeki diğer adaylara yöneldi.
BUA AŞKI BİTMİYOR
Bu durumda salgın döneminin ilk günlerinden bu yana sıcak temas kurulan Kevin Bua da ilk sıraya yerleşti.
Basel ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki İsviçreli futbolcunun menajeriyle yeniden kontak kuran siyah-beyazlı yönetimin, revize edilmiş bir kontrat önerisinde bulunduğu kaydedildi. Oyuncuya daha önce teklif edilen 600 bin euro'luk maaşın 700 bine çıkarıldığı dile getirildi.