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Kara Kartal'dan kanatlara çifte bomba!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bu sezon neredeyse hiç verim alınamayan kanatlara takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların biri İsviçre'den, diğeri ise İngiltere'den olmak üzere iki yıldızla birden temasa geçtiği öğrenildi. İşte Kara Kartal'ı kanatlandıracak o isimler ve detaylar. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

12 Haziran 2020 Cuma 06:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





