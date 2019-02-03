Kagawa'dan olay açıklama! "Sezon sonunda..."
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçın ardından, Beşiktaşlı futbolcular Atiba, Ljajic, Kagawa ve teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ile ilgili de konuştu. İşte o açıklamalar;
3 Şubat 2019 Pazar, 21:32:39
Güncelleme: 22:02:18
ŞENOL GÜNEŞ:
Daha fazla da atabilirdik, yiyebilirdik de çünkü oyunda kopmalar oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlginç bir maç oldu. İyi başlayamadık ama goller geldi. İkinci yarıya da iyi başlayamadık, rakip daha coşkulu oynadı. Sonra 4. gol geldi ve Kagawa girip farkı açtı.
Futbolun ilginçliği burada. Kendi sahamızda 3-2 kaybettiğimiz Antalya maçına baktığınızda orada daha farklı olması gerekiyordu ama bugün burada farklı oldu, farklı kazandık.
Puan ve moral kayıplarımız vardı, bunları gidermemiz gerekiyordu.
Bugün kazanmamız moral açısından büyük fayda sağladı ancak henüz puan kayıplarını telafi edemedik.