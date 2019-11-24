İşte Konyaspor-Beşiktaş maçının sineması

MAÇIN ANATOMİSİ

Son haftaların formda ekibi Beşiktaş ile dört maçtır galip gelemeyen Konya'nın karşılaşması, beklenenden hızlı başladı. 4'te ev sahibinin golü VAR'a takılırken; devre golsüz geçildi. İkinci yarıda da farklı bir oyun olmadı. İki takım da 0-0'a razı bir oyun ortaya koyarken; 71'de şık bir golle Burak, Kara Kartal'a üst üste 4. galibiyetini getirdi.