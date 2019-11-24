Beşiktaş, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk oldu. Konyaspor Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı. Karşılaşma konuk ekip Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İşte Konyaspor-Beşiktaş maçının sineması..
24 Kasım 2019 Pazar 07:33
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İşte Konyaspor-Beşiktaş maçının sineması
Konyaspor Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda mücadeleyi 23 bin 343 biletli seyirci takip etti.
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İşte Konyaspor-Beşiktaş maçının sineması
MAÇIN ANATOMİSİ Son haftaların formda ekibi Beşiktaş ile dört maçtır galip gelemeyen Konya'nın karşılaşması, beklenenden hızlı başladı. 4'te ev sahibinin golü VAR'a takılırken; devre golsüz geçildi. İkinci yarıda da farklı bir oyun olmadı. İki takım da 0-0'a razı bir oyun ortaya koyarken; 71'de şık bir golle Burak, Kara Kartal'a üst üste 4. galibiyetini getirdi.
İşte Konyaspor-Beşiktaş maçının sineması
Mücadelede ev sahibi ekip Konyaspor %40 topla oynama oranına sahipken, konuk ekip Beşiktaş %60 oranında topla oynayan taraftı.
İşte Konyaspor-Beşiktaş maçının sineması
MAÇIN KİLİT ANLARI
4' Ceza sahasında zor pozisyo nda vuruşunu yapan Milosevic, ağları buldu fakat gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.
İşte Konyaspor-Beşiktaş maçının sineması
14' Diaby'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Burak kaleci Serkan'dan önce dokunsa da top, yandan dışarı gitti.