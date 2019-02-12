Lucescu'yu gönderen Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'i getiriyor. Bu gelişme sonrası hoca arayışına giren Beşiktaş'ın ilk hedefi belli oldu...
12 Şubat 2019 Salı 08:03
Güncelleme: 12.02.2019 08:03
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Yaptığı tüm açıklamalarda "Beşiktaş'tan ayrılırsam Milli Takım'a giderim" diyen Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı.
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Lucescu'nun görevine son veren TFF'nin Milli Takım'ın başına Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'i getiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu tecrübeli teknik adamın Mart ayında oynanacak olan Moldova ve Arnavutluk maçlarında takımın başında olmasını istiyor.
İki takımı aynı anda çalıştırma konusuna sıcak bakmayan Şenol Güneş kararını verdi. Şenol Güneş'in kendi isteğiyle yarın Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.
Bu gelişme sonrası hoca arayışına geçen Beşiktaş'ta ilk hedef belli oldu. İşte siyah beyazlı ekibin hoca adayları
Şenol Güneş'in ardından görevi, Güneş'in yardımcısı Guti'nin alacağı öğrenildi.