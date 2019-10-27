İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbiyi Mete Kalkavan yönetecek. Sezona kötü başlayan siyah- beyazlılar, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üç beraberlik ve üç yenilgi alan Kara Kartal'ın 9 puanı var. Süper Lig'de çıktığı 4 deplasmanda 1 galibiyet 2 beraberlik, 1 de yenilgi alan 13 puanlı Aslan ise zinciri kırmak istiyor. İşte iki ekip için de büyük önem taşıyan dev derbinin muhtemel 11'leri...
27 Ekim 2019 Pazar 02:03
Güncelleme: 27.10.2019 02:22
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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbiyi Mete Kalkavan yönetecek.
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Sezona kötü başlayan siyah- beyazlılar, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi.
Üçer beraberlik ve yenilgi alan Kartal'ın 9 puanı var. Hafta içinde Avrupa Ligi'ndeBraga'ya evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, derbiyi kazanıp toparlanma sürecine girmeyi istiyor.
EVİNDE SADECE 2 GALİBİYET Ligde bu sezon evinde 4 maç yapan siyahbeyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti.
Sahasında 7 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü. Öte yandan Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor.