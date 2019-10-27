İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbiyi Mete Kalkavan yönetecek. Sezona kötü başlayan siyah- beyazlılar, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üç beraberlik ve üç yenilgi alan Kara Kartal'ın 9 puanı var. Süper Lig'de çıktığı 4 deplasmanda 1 galibiyet 2 beraberlik, 1 de yenilgi alan 13 puanlı Aslan ise zinciri kırmak istiyor. İşte iki ekip için de büyük önem taşıyan dev derbinin muhtemel 11'leri...