İşte Antalyaspor-Beşiktaş maçı 11'leri

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Akdeniz ekibi Antalyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta alınan Galatasaray galibiyetiyle moral bulan Siyah-Beyazlılar bu mücadeleden de 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi mücadelenin merakla beklenen ilk 11'leri belli oldu.
2 Kasım 2019 Cumartesi 18:55
Güncelleme: 02.11.2019 19:03
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Galatasaray galibiyetiyle moral buldu.
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Haftaya 12 puanla 8. sırada giren Beşiktaş, bu sezon üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
SON 3 MAÇTA 7 PUAN Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi. Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.
Sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, iyi sonuçlar aldığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Beşiktaş, ligdeki deplasman maçlarında uzun süredir galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.
Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezon Demir Grup Sivasspor'u 29. haftada 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı takım, deplasmandaki son 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu maçlarda sadece bir kez berabere kalabilen ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, bir puan elde edebildi.