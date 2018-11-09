İşte 12. haftanın cezalı ve sakat isimleri! - Galeri - Fotomaç
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İşte 12. haftanın cezalı ve sakat isimleri!
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası bugün Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması ile başlıyor. İşte 12. hafta öncesi takımını yalnız bırakacak isimler...?
9 Kasım 2018 Cuma, 12:36:50
Güncelleme: 12:51:39
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası bugün Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması ile başlıyor. İşte 12. hafta öncesi takımını yalnız bırakacak isimler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ertaç Özbir
Mitchel Donald
Seth Sincere
Ömer Şişmanoğlu
Mustafa Akbaş
Yusuf Yazıcı
Burak Yılmaz
Lokman Gör
Taylan Antalyalı