Hamburg Tolgay Arslanın peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Hamburg Tolgay Arslan'ın peşinde!

    Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan ve Ocak'ta gönderilecekler listesinin başına konulan Tolgay Arslan'ın kısmeti açıldı. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncularıyla ilgilenen iki kulübe "Resmi teklifle gelin" mesajı yolladı.

    22 Kasım 2018 Perşembe, 09:38:32 Güncelleme: 09:45:30
    Hamburg Tolgay Arslanın peşinde!

    Beşiktaş Yönetimi, alacakları nedeniyle sorun çıkaran Tolgay Arslan'ı Medipol Başakşehir maçının devre arasında etli pilav yiyerek büyük bir skandala imza atmasının ardından süresiz kadro dışı bırakmıştı.

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    Hamburg Tolgay Arslanın peşinde!

    Ocak'ta gönderilecekler listesinin başına konulan 28 yaşındaki futbolcu için Stuttgart'tan sonra eski kulübü Hamburg da devreye girdi.

    Hamburg Tolgay Arslanın peşinde!

    Tarihinde ilk kez Bundesliga 2'ye düşen ve tekrar eski parlak günlerine dönmeyi hedefleyen Hamburg'un, 28 yaşındaki orta saha ile ciddi bir şekilde ilgilendiği öğrenildi.

    Hamburg Tolgay Arslanın peşinde!

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    Başkan Fikret Orman ve ekibinin ise menajerler aracılığı ile nabız yoklayan iki Alman kulübüne, "Resmi teklifle gelin" mesajı gönderdiği belirtildi.

    Hamburg Tolgay Arslanın peşinde!

    Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ve sezon başına 2.5 milyon Euro kazanan yıldız futbolcunun da kariyerine Almanya'da devam etmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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