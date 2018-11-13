Güven Yalçının maaşı şoke etti! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Güven Yalçın'ın maaşı şoke etti!

    Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven Yalçın'ın aylık kazancının 8 bin euro olduğu öğrenildi
    13 Kasım 2018 Salı, 09:55:28 Güncelleme: 10:02:09
    Güven Yalçının maaşı şoke etti!

    Milyon avrolar kazanan ağabeylerin yanında hırsla top koşturan ve Sivasspor maçında Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza atan 19 yaşındaki oyuncu, taraftarların da bu aralar en çok destek verdiği isim olarak dikkat çekiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Güven Yalçının maaşı şoke etti!

    Güven Yalçın sezon başında Leverkusen'den 100 bin euro karşılığında transfer edilmişti.

    Güven Yalçının maaşı şoke etti!

    Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın kazandığı para ise ayda sadece 8 bin euro.

    Kaynak: Ajansspor

    Güven Yalçının maaşı şoke etti!
    Güven Yalçının maaşı şoke etti!
    Güven Yalçının maaşı şoke etti!
    Güven Yalçının maaşı şoke etti!
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN