Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim...
Ligin ikinci yarısını lider Sivasspor karşısında açan Beşiktaş aldığı 2-1'lik mağlubiyetle devreye puansız başladı. Siyah-beyazlılar 30 puanla 7. sırada kalırken Demir Grup Sivasspor zirvedeki yerini korumayı başardı. Mücadele sonrası tribünler Abdullah Avcı'yı istifaya devet ederken deneyimli teknik adam maç sonu açıklamasında taraftardan özür diledi. Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren siyah-beyazlılar için Galatasaray forması giyen flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... Son dakika transfer haberleri...
AVCI ÖZÜR DİLEDİ
Karşılaşma sonrasında tribünlerden teknik patron Abdullah Avcı için istifa sesleri yükselirken deneyim teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada "Akıl ile duyguyu karıştırdığın bir oyun. 2. yarının ilk maçı, seyirci atmosferi, içeride kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor. Taraftarı üzdük, özür dileriz. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz" dedi.
Maç sonu yaptığı değerlendirmede transfer konusunu da değinen Avcı transfer istemediği yönünde yazılan haberleri yalanlayarak "Kısa vadedeki süreç daha belirleyici olacak. Ligde 18. hafta oynandı. Altyapıdan 6-8 ortalama oyuncu geliyor, gidiyor. Yarışırken alacağın sonuçlarla planlamanın üzerinden gidebilir misin transfer yapacak mıyız onu bilmiyorum. Alacağımız kararları hep beraber uygulamada göreceğiz." şeklinde konuşmuştu...