Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim...

Ligin ikinci yarısını lider Sivasspor karşısında açan Beşiktaş aldığı 2-1'lik mağlubiyetle devreye puansız başladı. Siyah-beyazlılar 30 puanla 7. sırada kalırken Demir Grup Sivasspor zirvedeki yerini korumayı başardı. Mücadele sonrası tribünler Abdullah Avcı'yı istifaya devet ederken deneyimli teknik adam maç sonu açıklamasında taraftardan özür diledi. Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren siyah-beyazlılar için Galatasaray forması giyen flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... Son dakika transfer haberleri...

20 Ocak 2020 Pazartesi 12:24 Güncelleme: 20.01.2020 12:36
Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim...

Süper Lig'de ikinci yarı cuma günü oynanan Ankaragücü-Konyaspor mücadelesi ile resmen başlarken Beşiktaş 4 büyük kulüp içerisinde haftayı mağlubiyetle kapatan tek ekip oldu.

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Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim...

Siyah-beyazlılar lider Sivasspor karşısında çıktığı mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak 30 puanla 7. sıraya geriledi. Beşiktaş'ın tek golü 33. dakikada Adem Ljajic'den gelirken, konuk ekibin gollerini Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare kaydetti.

Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim...

AVCI ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşma sonrasında tribünlerden teknik patron Abdullah Avcı için istifa sesleri yükselirken deneyim teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada "Akıl ile duyguyu karıştırdığın bir oyun. 2. yarının ilk maçı, seyirci atmosferi, içeride kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor. Taraftarı üzdük, özür dileriz. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz" dedi.

Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim...

Maç sonu yaptığı değerlendirmede transfer konusunu da değinen Avcı transfer istemediği yönünde yazılan haberleri yalanlayarak "Kısa vadedeki süreç daha belirleyici olacak. Ligde 18. hafta oynandı. Altyapıdan 6-8 ortalama oyuncu geliyor, gidiyor. Yarışırken alacağın sonuçlarla planlamanın üzerinden gidebilir misin transfer yapacak mıyız onu bilmiyorum. Alacağımız kararları hep beraber uygulamada göreceğiz." şeklinde konuşmuştu...

Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim...

Tüm bu gelişmelerin ardından 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde Beşiktaş için flaş bir isim gündeme geldi.

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