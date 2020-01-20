Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim...

Maç sonu yaptığı değerlendirmede transfer konusunu da değinen Avcı transfer istemediği yönünde yazılan haberleri yalanlayarak "Kısa vadedeki süreç daha belirleyici olacak. Ligde 18. hafta oynandı. Altyapıdan 6-8 ortalama oyuncu geliyor, gidiyor. Yarışırken alacağın sonuçlarla planlamanın üzerinden gidebilir misin transfer yapacak mıyız onu bilmiyorum. Alacağımız kararları hep beraber uygulamada göreceğiz." şeklinde konuşmuştu...