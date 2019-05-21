Fikret Orman'dan flaş yabancı hakemi yorumu! - Fotomaç
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Fikret Orman'dan flaş yabancı hakemi yorumu!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftarda önemli açıklamalarda bulundu.
21 Mayıs 2019 Salı 22:39
Güncelleme: 21.05.2019 22:51
Gençlik ve Spor Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamasında: "Dünyanın en güzel tesisleri, en güzel statları ülkemizde. Bunları göğsümüzü gere gere ifade ediyoruz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yarınlarımız adına çok ümitvar olduğumuzu ifade etmek istiyorum.'' dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen iftar programında hakemlerle ve VAR sistemi ile ilgili konuştu.
İşte Orman'ın açıklamalarından satır başları...
Fikret Orman, "Bu sezon VAR sistemi devreye girmesine rağmen, sürekli hakemleri konuştuk.
Futbol için en önemli unsurların başında adil yönetim gelir, ligin güvenliği adil yönetim ile sağlanır.