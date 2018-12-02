Fikret Orman olsa penaltıyı verirdi! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
"Fikret Orman olsa penaltıyı verirdi!"
Beşiktaş-Galatasaray maçında verdiği kararkarla gündem olan Cüneyt Çakır için olay yaratacak yorumlar yapıldı, taraftarlar ikiye bölündü.
2 Aralık 2018 Pazar, 21:40:35
Güncelleme: 22:11:18
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır verdiği VAR kararları sonrası gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çakır Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda VAR'a giderek karar verirken, Galatasaraylıların penaltı beklediği pozisyonda ise VAR'a giderek oyunu devam ettirdi.
Çakır karşılaşmanın ikinci yarısında ise Onyekuru'nun Necip'in müdahalesiyle yerde kalmasına penaltı verdi. Ancak daha sonra 'VAR'a giden Çakır, penaltı kararını iptal etti.
İşte taraftarları da ikiye bölen Cüneyt Çakır'ın kararlarıyla ilgili atılan yorumlar;
Yahu ilgin başlarında bu şekil 30 penaltı iptal edildi. Hiç haberiniz yok.