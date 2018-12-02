Fikret Orman olsa penaltıyı verirdi! - Galeri - Fotomaç
02 Aralık 2018, Pazar
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"Fikret Orman olsa penaltıyı verirdi!"

Beşiktaş-Galatasaray maçında verdiği kararkarla gündem olan Cüneyt Çakır için olay yaratacak yorumlar yapıldı, taraftarlar ikiye bölündü.
2 Aralık 2018 Pazar, 21:40:35 Güncelleme: 22:11:18
Fikret Orman olsa penaltıyı verirdi!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır verdiği VAR kararları sonrası gündem oldu.

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Fikret Orman olsa penaltıyı verirdi!

Çakır Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda VAR'a giderek karar verirken, Galatasaraylıların penaltı beklediği pozisyonda ise VAR'a giderek oyunu devam ettirdi.

Fikret Orman olsa penaltıyı verirdi!

Çakır karşılaşmanın ikinci yarısında ise Onyekuru'nun Necip'in müdahalesiyle yerde kalmasına penaltı verdi. Ancak daha sonra 'VAR'a giden Çakır, penaltı kararını iptal etti.

Fikret Orman olsa penaltıyı verirdi!

İşte taraftarları da ikiye bölen Cüneyt Çakır'ın kararlarıyla ilgili atılan yorumlar;

Fikret Orman olsa penaltıyı verirdi!

Yahu ilgin başlarında bu şekil 30 penaltı iptal edildi. Hiç haberiniz yok.

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