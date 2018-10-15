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Eski yıldız ocakta dönüyor!
Beşiktaş'ın eski golcüsü ocak ayında dönüyor
15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:37:36
Beşiktaş'ın daha önceki kiralama teklifini 'Konuşmak için erken' diyerek öteleyen Everton Sportif Direktörü Marcel Brands, yönetimden rakam istedi, görüşmeler başladı.
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Ara dönemde yapılacak forvet takviyesi için ilk sırada olan Cenk Tosun'da işler gittikçe ciddileşiyor.
Bu sezon Everton'da 10 maçta sadece 1 gol atınca yedek soyunmaya başlayan 27 yaşındaki futbolcunun ocak ayında gönderilebileceği İngiliz basınında sık sık konuşuluyordu.
Hatta Beşiktaşlı yöneticiler, Fenerbahçe derbisi öncesinde Ada'ya çıkarma yaparak Cenk'in kiralanması için Marcel Brands ile masaya oturmuştu.
EVERTON YİNE TAKVİYE YAPACAK
O görüşmede "Bunu konuşmak için erken" diyen Hollandalı futbol adamının geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılara mesaj gönderip kiralama konusunda önerecekleri ücreti sorduğu bildirildi.