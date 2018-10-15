Eski yıldız ocakta dönüyor! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Eski yıldız ocakta dönüyor!

    Beşiktaş'ın eski golcüsü ocak ayında dönüyor
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:37:36
    Eski yıldız ocakta dönüyor!

    Beşiktaş'ın daha önceki kiralama teklifini 'Konuşmak için erken' diyerek öteleyen Everton Sportif Direktörü Marcel Brands, yönetimden rakam istedi, görüşmeler başladı.

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    Eski yıldız ocakta dönüyor!

    Ara dönemde yapılacak forvet takviyesi için ilk sırada olan Cenk Tosun'da işler gittikçe ciddileşiyor.

    Eski yıldız ocakta dönüyor!

    Bu sezon Everton'da 10 maçta sadece 1 gol atınca yedek soyunmaya başlayan 27 yaşındaki futbolcunun ocak ayında gönderilebileceği İngiliz basınında sık sık konuşuluyordu.

    Eski yıldız ocakta dönüyor!

    Hatta Beşiktaşlı yöneticiler, Fenerbahçe derbisi öncesinde Ada'ya çıkarma yaparak Cenk'in kiralanması için Marcel Brands ile masaya oturmuştu.

    Eski yıldız ocakta dönüyor!

    EVERTON YİNE TAKVİYE YAPACAK

    O görüşmede "Bunu konuşmak için erken" diyen Hollandalı futbol adamının geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılara mesaj gönderip kiralama konusunda önerecekleri ücreti sorduğu bildirildi.

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