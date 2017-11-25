Devler Ligi'nde ilginç istatistik! Barça ve Beşiktaş...

Temsilcimiz Beşiktaş'ın ise 517, 40 km ile Barça'dan sonra en az koşan ikinci takım olması dikkat çekti. Koşu mesafeleriyle ilgili tartışmaların çok fazla yaşandığı son dönemde, Barça ve Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki başarıları bu istatistiklerin aslında başarı için o kadar önemli bir kriter olmadığını gözler önüne serdi.