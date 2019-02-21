Derbide son 15 dakikaya dikkat

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaptığı maçların son 15 dakikaları daha gollü geçiyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:12 Güncelleme: 21.02.2019 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





