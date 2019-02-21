Derbide son 15 dakikaya dikkat - Fotomaç
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Derbide son 15 dakikaya dikkat
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaptığı maçların son 15 dakikaları daha gollü geçiyor.
21 Şubat 2019 Perşembe 12:12
Güncelleme: 21.02.2019 12:12
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri, gol bakımından daha hareketli geçiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da son dakikalarda attığı ve yediği goller dikkati çekiyor.
Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde Beşiktaş, maçların son 15 dakikasında 12 kez fileleri sarsarken, kalesinde 6 gol gördü.
Karşılaşmaların son bölümünde 3 gol atıp 6 gol yiyen Fenerbahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra bahsi geçen bölümde kaybedilen puanlar ön plana çıktı.
Beşiktaş son 15 dakikada coşuyor
Beşiktaş, ligde bugüne dek attığı 42 golün 12'sini son 15 dakikalık bölümde kaydetti.