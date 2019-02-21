Derbide son 15 dakikaya dikkat - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Derbide son 15 dakikaya dikkat

Derbide son 15 dakikaya dikkat

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaptığı maçların son 15 dakikaları daha gollü geçiyor.
21 Şubat 2019 Perşembe 12:12 Güncelleme: 21.02.2019 12:12
Derbide son 15 dakikaya dikkat

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri, gol bakımından daha hareketli geçiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Derbide son 15 dakikaya dikkat

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da son dakikalarda attığı ve yediği goller dikkati çekiyor.

Derbide son 15 dakikaya dikkat

Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde Beşiktaş, maçların son 15 dakikasında 12 kez fileleri sarsarken, kalesinde 6 gol gördü.

Derbide son 15 dakikaya dikkat

Karşılaşmaların son bölümünde 3 gol atıp 6 gol yiyen Fenerbahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra bahsi geçen bölümde kaybedilen puanlar ön plana çıktı.

Derbide son 15 dakikaya dikkat

Beşiktaş son 15 dakikada coşuyor

Beşiktaş, ligde bugüne dek attığı 42 golün 12'sini son 15 dakikalık bölümde kaydetti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN