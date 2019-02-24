Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın - Fotomaç
24 Şubat 2019, Pazar
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Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın

Pazartesi günkü derbi maçtan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin u19 takımları karşı karşıya geldi.
24 Şubat 2019 Pazar 09:42 Güncelleme: 24.02.2019 10:11
Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın

Beşiktaş ile Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinden önce iki takım u19 Akademi Ligi'nde karşı karşıya geldi.

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Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın

Dereağzı Lefter Küçükandonyanis sahasında oynanan maçta Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın

Siyaz beyazlıların gollerini Oğuzhan Akgün (2), ve Almos Kaan Kalafat kaydetti.

Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın

Pazartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın
Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın
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