Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın - Fotomaç
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Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın
Pazartesi günkü derbi maçtan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin u19 takımları karşı karşıya geldi.
24 Şubat 2019 Pazar 09:42
Güncelleme: 24.02.2019 10:11
Beşiktaş ile Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinden önce iki takım u19 Akademi Ligi'nde karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dereağzı Lefter Küçükandonyanis sahasında oynanan maçta Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Siyaz beyazlıların gollerini Oğuzhan Akgün (2), ve Almos Kaan Kalafat kaydetti.
Pazartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşılaşacak.