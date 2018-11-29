Cüney Çakırın 8. Beşiktaş - Galatasaray derbisi

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray mücadelesiyle kariyerinin 24. derbisine çıkacak. Çakır aynı zamanda iki takım arasındaki 8. maçını yönetecek. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılıların 5'e 1 üstünlüğü var.
29 Kasım 2018 Perşembe, 12:10:37
Güncelleme: 12:28:35
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Cüney Çakır'ın 8. Beşiktaş - Galatasaray derbisi
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 24. derbisini yönetecek.
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Cüney Çakır'ın 8. Beşiktaş - Galatasaray derbisi
Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham, Wembley'de oynanan maçta Inter karşısında kritik bir galibiyet alırken maçın hakemi Cüneyt Çakır ise hatasız maç yönetti.
Cüney Çakır'ın 8. Beşiktaş - Galatasaray derbisi
Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 23 derbide düdük çaldı.
Cüney Çakır'ın 8. Beşiktaş - Galatasaray derbisi
1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 8. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisine çıkacak.
Cüney Çakır'ın 8. Beşiktaş - Galatasaray derbisi
Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 7 müsabakanın 5'ini Galatasaray, 1'ini Beşiktaş kazanırken, 1 karşılaşma da berabere bitti.