Çizme’de Mauricio Lemos sesleri - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Çizme’de Mauricio Lemos sesleri

İtalyan gazeteci Romano: Mauricio Lemos'un Beşiktaş'a transferi çok yakın.
30 Ocak 2019 Çarşamba, 08:21:37 Güncelleme: 08:23:31
Çizme’de Mauricio Lemos sesleri

Beşiktaş, transferde sıcak saatler geçiriyor. İtalyan basını Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos ile ilgilendiğini açıkladı.

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Çizme’de Mauricio Lemos sesleri

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Sassuolo forması giyen savunma oyuncusu Mauricio Lemos'un Beşiktaş'a transferi yakın" dedi.

Çizme’de Mauricio Lemos sesleri

Sassuolo'nun geçtiğimiz günlerde Türk stoper Merih Demiral ile anlaşma sağlamasının Lemos'un siyah-beyazlılara gidişinin önünü açtığına vurgu yapıldı.

Çizme’de Mauricio Lemos sesleri

Öte yandan İtalyan basınında da yer alan iddialarda "Türkler, Lemos'u satın alma opsiyonlu kiralanacak" bilgisi paylaşıldı.

Çizme’de Mauricio Lemos sesleri

1.87 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında.

Çizme’de Mauricio Lemos sesleri
Çizme’de Mauricio Lemos sesleri
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