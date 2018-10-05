Caner Erkinin doğum günü zehir oldu! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!

    5 Ekim 2018 Cuma, 10:25:06 Güncelleme: 10:25:53
    Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!
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    Caner Erkinin doğum günü zehir oldu!

    Beşiktaş'ta Caner Erkin'in 30. yaş günü maç öncesi takımın kamp yaptığı otelde pasta kesilerek kutlandı.

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    Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!
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    Caner Erkinin doğum günü zehir oldu!

    Ancak yıldız futbolcu mutlu gününde kabus gibi bir performans sergiledi.

    Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!
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    Caner Erkinin doğum günü zehir oldu!

    Vindheim'in golünde şanssızlığının kurbanı olan Caner, 76. dakikada yine Vindheim'i ceza alanında indirerek penaltıya yol açtı.

    Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!
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    Caner Erkinin doğum günü zehir oldu!

    Caner yaptığı faul nedeniyle bir de sarı kart gördü. (Milliyet)

    Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!
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    Caner Erkinin doğum günü zehir oldu!
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