Caner Erkinin doğum günü zehir oldu! - Galeri - Fotomaç
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Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!
5 Ekim 2018 Cuma, 10:25:06
Güncelleme: 10:25:53
Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!
Beşiktaş'ta Caner Erkin'in 30. yaş günü maç öncesi takımın kamp yaptığı otelde pasta kesilerek kutlandı.
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Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!
Ancak yıldız futbolcu mutlu gününde kabus gibi bir performans sergiledi.
Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!
Vindheim'in golünde şanssızlığının kurbanı olan Caner, 76. dakikada yine Vindheim'i ceza alanında indirerek penaltıya yol açtı.
Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!
Caner yaptığı faul nedeniyle bir de sarı kart gördü. (Milliyet)
Caner Erkin'in doğum günü zehir oldu!