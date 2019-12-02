Caner Erkin'e önerilen maaş ortaya çıktı! Yıllık...
Beşiktaş'ta bu sezon özellikle hücumda gösterdiği performansla ön plana çıkan Caner Erkin konusunda karar verildi. İşte yönetimin, sözleşmesi haziranda bitecek olan siyah-beyazlı futbolcuya önereceği yıllık maaş ve o kontratın süresi...
2 Aralık 2019 Pazartesi 08:22
Güncelleme: 02.12.2019 08:22
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Beşiktaş'ın bu sezon özellikle hücumdaki performansıyla ön plana çıkan futbolcularından Caner Erkin'in mukavelesi haziranda sona erecek.
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Teknik heyet ise takıma katkısından son derece memnun olduğu 31 yaşındaki futbolcuyla devam etmek istediğini yönetime bildirdi.
Bunun üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, tecrübeli sol bekle devre arasında masaya oturup, yeni sözleşme önerisinde bulunma kararı aldı.
İMZALAR OCAK AYINDA ATILACAK
2017'den bu yana siyah-beyazlı formayı giyen oyuncunun da kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediği ifade edilirken, kendisine yapılacak teklifin detayları belli oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre ekonomik sorunlar nedeniyle bütçeyi kısmayı planlayan yönetim, 1 milyon 750 bin Euro maaş alan Caner Erkin'e 2 yıllık sözleşme ve 1 milyon 250 bin Euro maaş teklif edecek. Anlaşma sağlanması halinde ocak ayında imzalar atılacak.