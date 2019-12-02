Caner Erkin'e önerilen maaş ortaya çıktı! Yıllık...

Sabah'ta yer alan habere göre ekonomik sorunlar nedeniyle bütçeyi kısmayı planlayan yönetim, 1 milyon 750 bin Euro maaş alan Caner Erkin'e 2 yıllık sözleşme ve 1 milyon 250 bin Euro maaş teklif edecek. Anlaşma sağlanması halinde ocak ayında imzalar atılacak.