Burak Yılmaz'dan yönetime: 'Paramı ödemeyin' - Fotomaç
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Burak Yılmaz'dan yönetime: "Paramı ödemeyin"

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, camianın gönlünü kazanmaya devam ediyor. Bursaspor maçında attığı 2 golle galibiyeti getirirken taraftarla da arasındaki buzları eriten Burak, şimdi de yönetimden talep ettiği istekle herkesi şaşırttı.
11 Şubat 2019 Pazartesi, 11:04:34 Güncelleme: 11:06:53
Burak Yılmaz'dan yönetime: Paramı ödemeyin

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılıp Beşiktaş'ın yolunu tutan ve yaklaşık 10 yıl sonra siyah-beyazlı formayı yeniden giyen Burak Yılmaz'dan yönetime büyük bir jest geldi.

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Burak Yılmaz'dan yönetime: Paramı ödemeyin

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz Cuma günü oyunculara 4.2 milyon euro'luk ödeme gerçekleştirdi.

Burak Yılmaz'dan yönetime: Paramı ödemeyin

Bu hafta da 1 milyon euro'luk ödeme planlayan Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz'ın isteği yönetimi şaşırttı.

Burak Yılmaz'dan yönetime: Paramı ödemeyin

Burak, "Gerekirse benim paramı ödemeyin, takıma verin. Bana daha sonra ödeme yaparsınız" şeklinde bir ifadeyle jestte bulunduğu iddia edildi.

Burak Yılmaz'dan yönetime: Paramı ödemeyin

Burak Yılmaz, geçtiğimiz aylarda alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u TFF'ye şikayet etmişti.

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