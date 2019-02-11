Burak Yılmaz'dan yönetime: "Paramı ödemeyin"

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, camianın gönlünü kazanmaya devam ediyor. Bursaspor maçında attığı 2 golle galibiyeti getirirken taraftarla da arasındaki buzları eriten Burak, şimdi de yönetimden talep ettiği istekle herkesi şaşırttı.
11 Şubat 2019 Pazartesi, 11:04:34
Güncelleme: 11:06:53
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Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılıp Beşiktaş'ın yolunu tutan ve yaklaşık 10 yıl sonra siyah-beyazlı formayı yeniden giyen Burak Yılmaz'dan yönetime büyük bir jest geldi.
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Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz Cuma günü oyunculara 4.2 milyon euro'luk ödeme gerçekleştirdi.
Bu hafta da 1 milyon euro'luk ödeme planlayan Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz'ın isteği yönetimi şaşırttı.
Burak, "Gerekirse benim paramı ödemeyin, takıma verin. Bana daha sonra ödeme yaparsınız" şeklinde bir ifadeyle jestte bulunduğu iddia edildi.