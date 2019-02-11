Burak Yılmaz'dan yönetime: "Paramı ödemeyin"

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, camianın gönlünü kazanmaya devam ediyor. Bursaspor maçında attığı 2 golle galibiyeti getirirken taraftarla da arasındaki buzları eriten Burak, şimdi de yönetimden talep ettiği istekle herkesi şaşırttı.

11 Şubat 2019 Pazartesi, 11:04:34 Güncelleme: 11:06:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





