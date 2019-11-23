Burak Yılmaz isyan etti: Benim de duygularım var - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Burak Yılmaz isyan etti: Benim de duygularım var

Burak Yılmaz isyan etti: Benim de duygularım var

Beşiktaş'ın Konyaspor'u Konya'da 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada maçın tek golünü kaydeden Burak Yılmaz, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü 'Hırsız' ithamının hatırlatıldığı bir soruya cevap verdi.
23 Kasım 2019 Cumartesi 22:52
Burak Yılmaz isyan etti: Benim de duygularım var

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz takımını galibiyete taşıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Yılmaz isyan etti: Benim de duygularım var

71. dakikada klasına yakışan bir gol atan deneyimli golcü takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

Burak Yılmaz isyan etti: Benim de duygularım var

Karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendiren Burak Yılmaz isyan etti.

İşte deneyimli futbolcunun maç sonu açıklamaları...

Burak Yılmaz isyan etti: Benim de duygularım var
Burak Yılmaz karşılaşmayı değerlendirirken "Benim için bıçak sırtı bir maçtı. Rakiplerimizden birinin dün kaybetmesinin ardından kazanıp, onların üstüne çıkmak istiyorduk.
Burak Yılmaz isyan etti: Benim de duygularım var
İstediğimizi aldık. Konyaspor iyi bir takım, iyi hocaları, iyi bir stadı ve iyi taraftarları var" şeklinde konuştu.
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN