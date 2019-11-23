Burak Yılmaz isyan etti: Benim de duygularım var

Beşiktaş'ın Konyaspor'u Konya'da 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada maçın tek golünü kaydeden Burak Yılmaz, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü 'Hırsız' ithamının hatırlatıldığı bir soruya cevap verdi.
23 Kasım 2019 Cumartesi 22:52
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz takımını galibiyete taşıdı.
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71. dakikada klasına yakışan bir gol atan deneyimli golcü takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.
Karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendiren Burak Yılmaz isyan etti.
İşte deneyimli futbolcunun maç sonu açıklamaları...
Burak Yılmaz karşılaşmayı değerlendirirken "Benim için bıçak sırtı bir maçtı. Rakiplerimizden birinin dün kaybetmesinin ardından kazanıp, onların üstüne çıkmak istiyorduk.
İstediğimizi aldık. Konyaspor iyi bir takım, iyi hocaları, iyi bir stadı ve iyi taraftarları var" şeklinde konuştu.