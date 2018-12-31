Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamlayarak zirve yarışında geride kalırken özellikle son dönemde takım içinde yaşanan disiplin sorunları dikkat çekmişti. Yönetim ise bu konuya dair kararını verdi...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 10:48:25
Güncelleme: 11:05:08
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Beşiktaş'ta yönetimden yapılanma kararı... Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyen siyah beyazlı takımda flaş bir karar alındı.
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2019 yılına yeniden yapılanarak başlamak isteyen ve bu nedenle ikinci yarıda bazı radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
YÖNETİM GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK... Milliyet'te yer alan haber göre; Trabzonspor maçının devre arasında oyundan alınan ve son Kasımpaşa maçında teknik heyet tarafından 90 dakika yedek bekletilen Portekizli oyuncu Quaresma, yönetim tarafından uyarılacak.
İKİCİ YARIDA Q7'SİZ BEŞİKTAŞ... Takım içindeki disipline uyulmaması durumunda yönetimin gerekirse Quaresma'yı da kadro dışı bırakabileceği ve ikinci yarının Portekizli yıldız olmadan devam edebileceği iddia edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, 35 yaşındaki Ricardo Quaresma ile yapacağı toplantıda kadronun en eski ve tecrübeli isimlerinden olan yetenekli futbolcudan takıma destek olmasını söyleyeceği bildirildi.