Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi!

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta, zirve takibi sürüyor. Siyah-beyazlılar son 7 haftada topladığı 19 puanla 3. sıraya yükselirken, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Önceliğini forvet bölgesine veren Beşiktaş, gündemine 4 golcü futbolcuyu aldı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...
3 Aralık 2019 Salı 12:04 Güncelleme: 03.12.2019 12:06
Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi!

Süper Lig'de Beşiktaş fırtınası dinmek bilmiyor... Siyah-beyazlılar ligde son 7 maçta 19 puan topladı.

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Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi!

Bu sonuçların ardından 13 hafta sonunda ligde 3. sıraya yükselen Kartal, sezon başında küme düşme hattına kadar gerilemişti.

Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi!

İstifa seslerinin ardından bir anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Beşiktaş'ta, gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi!

Transfer döneminde hücuma takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, 4 ismi gündemine aldı...

Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi!

Siyah-beyazlılar, ilk olarak Slovan Bratislava'nın forveti Andraz Sporar'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

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