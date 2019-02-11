Beşiktaş'tan müthiş plan! Şenol Güneş'in yerine 2 isim...

Güneş'in Milli Takım'a sezon bitmeden gitme ihtimaline karşılık yapılan bu operasyonda Kartal'ın efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ın da adının gündeme geldiği ancak Yalçın'ın halen Alanyaspor'u çalıştırmasından dolayı isminin rafa kaldırıldığı öğrenildi.