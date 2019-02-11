Beşiktaş'tan müthiş plan! Şenol Güneş'in yerine 2 isim...
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, "Şenol hoca takımın başında ama Lucescu bırakırsa Milli Takım'a gidebilir" diyerek kapıyı aralamıştı. Siyah beyazlılar yeni teknik direktör planını çerçevesinde iki isim birden belirledi.
11 Şubat 2019 Pazartesi, 09:52:00
Güncelleme: 09:54:22
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Yönetim, Şenol Güneş'in yerine takımı çalıştaracağı hocalarını buldu. İşte Beşiktaş'ın yeni hocası ve o plan...
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Beşiktaş yönetiminin, Şenol Güneş'in ayrılma ihtimaline karşı bir süredir teknik adam arayışları içinde olduğu ortaya çıktı.
İLK İSİM TAMER TUNA SEZON SONU İSE... Başkan Fikret Orman ve yönetiminin Şenol Güneş'in eski yardımcısı Tamer Tuna ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştığı iddia edildi.
Güneş'in Milli Takım'a sezon bitmeden gitme ihtimaline karşılık yapılan bu operasyonda Kartal'ın efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ın da adının gündeme geldiği ancak Yalçın'ın halen Alanyaspor'u çalıştırmasından dolayı isminin rafa kaldırıldığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Yönetim sezon sonuna kadar Tuna ile yola devam etmek, yeni sezona ise 100. yılında takımı şampiyon yapan Lucescu'ya imza attırmak düşüncesinde.