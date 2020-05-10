Beşiktaş'tan flaş corona virüsü önlemleri! Artık otobüsler... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Beşiktaş'tan flaş corona virüsü önlemleri! Artık otobüsler...

Beşiktaş'tan flaş corona virüsü önlemleri! Artık otobüsler...

Bir futbolcu ve bir çalışan olmak üzere toplamda iki kişinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı Beşiktaş'ta özellikle lojistik yönetim noktasında olmak üzere flaş önlemler alınıyor. İşte detaylar...

10 Mayıs 2020 Pazar 20:55
Beşiktaş'tan flaş corona virüsü önlemleri! Artık otobüsler...

Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapılmış, bir futbolcu ve bir çalışanın sonucu pozitif çıkmıştı.

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Beşiktaş'tan flaş corona virüsü önlemleri! Artık otobüsler...

Yaşanan bu olayın ardından tedbirleri en üst seviyeye çıkaran siyah-beyazlı kulüp, takım otobüsleri ile ilgili flaş kararlar aldı.

Beşiktaş'tan flaş corona virüsü önlemleri! Artık otobüsler...

Ajansspor'un haberine göre; Sosyal mesafe kuralının uygulanabilmesi adına Kara Kartal, artık iki otobüsü birden kullanacak. Futbolcular çiftli koltuklarda tek kişi oturacak.

Beşiktaş'tan flaş corona virüsü önlemleri! Artık otobüsler...

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun hazırladığı protokol kapsamında Beşiktaş'ta bir takım önlemler daha uygulanacak.

Beşiktaş'tan flaş corona virüsü önlemleri! Artık otobüsler...

İŞTE O ÖNLEMLER:

1-Takım otoboüsü içinde maske kullanımı kesinlikle zorunlu.

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