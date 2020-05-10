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Beşiktaş'tan flaş corona virüsü önlemleri! Artık otobüsler...
Bir futbolcu ve bir çalışan olmak üzere toplamda iki kişinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı Beşiktaş'ta özellikle lojistik yönetim noktasında olmak üzere flaş önlemler alınıyor. İşte detaylar...
10 Mayıs 2020 Pazar 20:55
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Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapılmış, bir futbolcu ve bir çalışanın sonucu pozitif çıkmıştı.
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Yaşanan bu olayın ardından tedbirleri en üst seviyeye çıkaran siyah-beyazlı kulüp, takım otobüsleri ile ilgili flaş kararlar aldı.
Ajansspor'un haberine göre; Sosyal mesafe kuralının uygulanabilmesi adına Kara Kartal, artık iki otobüsü birden kullanacak. Futbolcular çiftli koltuklarda tek kişi oturacak.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun hazırladığı protokol kapsamında Beşiktaş'ta bir takım önlemler daha uygulanacak.
İŞTE O ÖNLEMLER:
1-Takım otoboüsü içinde maske kullanımı kesinlikle zorunlu.