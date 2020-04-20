Beşiktaş'tan çifte bomba! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını nedeniyle transfer piyasasında fiyatların düşmesi kulüpleri önümüzdeki sezon için şimdiden harekete geçirdi. Bu kulüplerden olan ve bu sezondan umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta transfer harekatını başlatırken iki bomba isim gündeme geldi. İşte detaylar...
20 Nisan 2020 Pazartesi 11:50
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü pandemisi nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 44 puanla 5. sırada yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Virüs salgını nedeniyle transfer piyasasında yaşanan fiyat değişimi sonrası önümüzdeki sezon çalışmalarında vites yükselten siyah-beyazlılar için iki isim birden gündeme geldi. İşte detaylar...
Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'in yerine orta alana Lille'in 31 yaşındaki yıldızını transfer edecek.
Süper Lig'de bu sezon hedeften uzaklaşan ve bazı oyuncularından beklenen verimi alamayan Beşiktaş, orta saha transferi için hamlelere başladı.
Bu sezon özellikle Adem Ljajic'in inişli çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kara Kartal, Fransa'da Lille ekibinde forma giyen on numara Nico Gaitan'a kanca attı.