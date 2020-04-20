Beşiktaş'tan çifte bomba! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını nedeniyle transfer piyasasında fiyatların düşmesi kulüpleri önümüzdeki sezon için şimdiden harekete geçirdi. Bu kulüplerden olan ve bu sezondan umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta transfer harekatını başlatırken iki bomba isim gündeme geldi. İşte detaylar...