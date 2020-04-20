Beşiktaş'tan çifte bomba! Corona virüsü... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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Beşiktaş'tan çifte bomba! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını nedeniyle transfer piyasasında fiyatların düşmesi kulüpleri önümüzdeki sezon için şimdiden harekete geçirdi. Bu kulüplerden olan ve bu sezondan umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta transfer harekatını başlatırken iki bomba isim gündeme geldi. İşte detaylar...

20 Nisan 2020 Pazartesi 11:50
Beşiktaş'tan çifte bomba! Corona virüsü...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 44 puanla 5. sırada yer alıyor.

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Beşiktaş'tan çifte bomba! Corona virüsü...

Virüs salgını nedeniyle transfer piyasasında yaşanan fiyat değişimi sonrası önümüzdeki sezon çalışmalarında vites yükselten siyah-beyazlılar için iki isim birden gündeme geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan çifte bomba! Corona virüsü...

Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'in yerine orta alana Lille'in 31 yaşındaki yıldızını transfer edecek.

Beşiktaş'tan çifte bomba! Corona virüsü...

Süper Lig'de bu sezon hedeften uzaklaşan ve bazı oyuncularından beklenen verimi alamayan Beşiktaş, orta saha transferi için hamlelere başladı.

Beşiktaş'tan çifte bomba! Corona virüsü...

Bu sezon özellikle Adem Ljajic'in inişli çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kara Kartal, Fransa'da Lille ekibinde forma giyen on numara Nico Gaitan'a kanca attı.

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