Beşiktaştan Cenk Tosun bombası! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!
Everton'da yıldızı parlayan Richarlison'un ilk 11'de sürekli oynaması için Silva'ya yoğun baskı var. Barbosa da Ocak'ta Everton'a gidiyor. Beşiktaş Cenk'i kiralamakta istekli.
6 Kasım 2018 Salı, 09:33:10
Güncelleme: 09:37:25
Negredo'yu gönderen Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Larin'den de verim alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u yuvaya döndürmek için girişimlerde bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetim ve Şenol Güneş'in transferine en sıcak baktığı isim de Cenk Tosun. Çünkü onun gelmesi halinde uyum sorunu yaşamayacağı, camiayı havaya sokacağı ve pozitif enerji vereceği görüşü de hakim.
Everton'dan oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması ve daha sonra gelişmelere göre yol haritası belirlenmesi fikri ön plana çıkıyor.
Vagner Love'ın da ocakta Santos'a satılması çok güçlü bir olasılık.
GABİGOL'LE FLÖRT EDİYORLAR
Cenk cephesinde de Beşiktaş'a karşı bir dönüş olasılığına sıcak bakılıyor.