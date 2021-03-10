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Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı! "Yaz transfer sezonunda..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Galatasaray kulübünün sözleşmesini tek taraflı feshettiği yıldız futbolcu Younes Belhanda için siyah beyazlı taraftarlar atağa kaltı. Sosyal medyada Beşiktaşlı bazı taraftarlar, Belhanda için "Yaz transfer sezonunda Beşiktaş'ın kadrosunda olur." dedi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı! "Yaz transfer sezonunda..."

Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı! Yaz transfer sezonunda...

Galatasaray, son olarak Süper Lig'de Sivasspor ile karşı karşıya gelmiş ve 2-2 berabere kalmıştı. Maç sonrası Belhanda, yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı! Yaz transfer sezonunda...

Sarı kırmızılı futbolcu, açıklamasında, "Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" demişti.

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Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı! Yaz transfer sezonunda...

Bu sözler sonrası Galatasaray yönetimi oyuncudan vazgeçerken, Belhanda'nın sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı! Yaz transfer sezonunda...

Galatasaray kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" demişti.

Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı! Yaz transfer sezonunda...

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI BELHANDA'YA SICAK BAKIYOR
Bununla ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Younes Belhanda ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı ve Faslı futbolcunun transferine sıcak baktıklarını ifade etti.

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