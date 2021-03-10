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Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı! "Yaz transfer sezonunda..."
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Galatasaray kulübünün sözleşmesini tek taraflı feshettiği yıldız futbolcu Younes Belhanda için siyah beyazlı taraftarlar atağa kaltı. Sosyal medyada Beşiktaşlı bazı taraftarlar, Belhanda için "Yaz transfer sezonunda Beşiktaş'ın kadrosunda olur." dedi. İşte detaylar...
10 Mart 2021 Çarşamba 22:18, Güncelleme 10.03.2021 22:25
Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı! "Yaz transfer sezonunda..."