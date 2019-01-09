Beşiktaşta transfer depremi! 3 ayrılık birden... - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta transfer depremi! 3 ayrılık birden...

Spor Toto Süper Lig'in devre arasına girmesiyle birlikyte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş Kulübü, iç ve dış transfer kadar, takım gönderilmesi planlanan isimlere de talip bulunmasına yoğunlaşmış durumda...

9 Ocak 2019 Çarşamba, 10:40:49 Güncelleme: 10:43:11
Beşiktaşta transfer depremi! 3 ayrılık birden...

Devre arası transfer çalışmalarını son hızla sürdüren siyah beyazlı ekipte, 3 isimle ilgili beklenmedik bir şok yaşanıyor... İşte gelişmeler:

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Beşiktaşta transfer depremi! 3 ayrılık birden...

Teknik heyetin hazırladığı detaylı raporlar doğrultusunda siyah beyazlılar, 3 futbolcuya herhangi bir teklif gelmemesi dolayısıyla büyük sıkıntı yaşıyor.

Beşiktaşta transfer depremi! 3 ayrılık birden...

O isimler ve sıkıntıya dair detaylar şöyle:

Beşiktaşta transfer depremi! 3 ayrılık birden...

VAGNER LOVE
Kartal'da bu 3 isim arasında en yüksek yıllık maaşı alan isim 2 milyon Euro ile Vagner Love... Buna karşılık Brezilyalı forvet, bu sezon arzu edilen noktaya gelemedi.

Beşiktaşta transfer depremi! 3 ayrılık birden...

34 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla toplamda 16 karşılaşmaya çıktığı 2018-2019 sezonu içerisinde 7 gol kaydetti, ancak takımın 1. forveti konumuna gelemedi.

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