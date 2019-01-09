Beşiktaşta transfer depremi! 3 ayrılık birden...

Spor Toto Süper Lig'in devre arasına girmesiyle birlikyte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş Kulübü, iç ve dış transfer kadar, takım gönderilmesi planlanan isimlere de talip bulunmasına yoğunlaşmış durumda...
9 Ocak 2019 Çarşamba, 10:40:49
Güncelleme: 10:43:11
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Devre arası transfer çalışmalarını son hızla sürdüren siyah beyazlı ekipte, 3 isimle ilgili beklenmedik bir şok yaşanıyor... İşte gelişmeler:
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Teknik heyetin hazırladığı detaylı raporlar doğrultusunda siyah beyazlılar, 3 futbolcuya herhangi bir teklif gelmemesi dolayısıyla büyük sıkıntı yaşıyor.
O isimler ve sıkıntıya dair detaylar şöyle:
VAGNER LOVE Kartal'da bu 3 isim arasında en yüksek yıllık maaşı alan isim 2 milyon Euro ile Vagner Love... Buna karşılık Brezilyalı forvet, bu sezon arzu edilen noktaya gelemedi.
34 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla toplamda 16 karşılaşmaya çıktığı 2018-2019 sezonu içerisinde 7 gol kaydetti, ancak takımın 1. forveti konumuna gelemedi.