Beşiktaşta Tolga Zengin çıkmazı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'ta Tolga Zengin çıkmazı!

    Beşiktaş'ta yönetim, kaleci transferi konusunda ikiye bölündü
    29 Temmuz 2018 Pazar, 11:58:56 Güncelleme: 12:00:19
    Beşiktaş'ta Tolga Zengin çıkmazı!
    • 1
    • 5
    Beşiktaşta Tolga Zengin çıkmazı!

    Fabri'nin Fulham'a satılmasıyla beraber kaleci arayışına giren Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi.

    Beşiktaş'ta Tolga Zengin çıkmazı!
    • 2
    • 5
    Beşiktaşta Tolga Zengin çıkmazı!

    Milliyet'in haberine göre, İspanyol kalecinin ayrılığından sonra Beşiktaş yönetimi yeni kaleci konusunda ikiye ayrıldı.

    Beşiktaş'ta Tolga Zengin çıkmazı!
    • 3
    • 5
    Beşiktaşta Tolga Zengin çıkmazı!

    Bir taraf mutlak suretle yeni bir kaleci transferi yapılması gerektiğini düşünürken diğer taraf, Tolga Zengin'in formayı almasını istiyor.

    Beşiktaş'ta Tolga Zengin çıkmazı!
    • 4
    • 5
    Beşiktaşta Tolga Zengin çıkmazı!

    Tolga Zengin ile Utku Yuvakuran'ın bu sezon için yeterli olduğunu düşünen kesim ile transfer yapılmasını isteyen cephe uzlaşma noktasına varamadığından son kararı Başkan Fikret Orman verecek.

    Beşiktaş'ta Tolga Zengin çıkmazı!
    • 5
    • 5
    Beşiktaşta Tolga Zengin çıkmazı!

    Öte yandan Harun Tekin için görüşmeleri sürdüren siyah-beyazlı ekip, deneymli kaleci için takas teklifi yapmayı düşünürken Bursaspor, bu öneriye sıcak bakmıyor. Beşiktaş, Alisson transferiyle Liverpool'da üçüncü kaleci konumuna düşen Mignolet'le de ilgileniyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN