Beşiktaşta Tolga Zengin çıkmazı!

Beşiktaş'ta yönetim, kaleci transferi konusunda ikiye bölündü
29 Temmuz 2018 Pazar, 11:58:56
Güncelleme: 12:00:19
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Beşiktaş'ta Tolga Zengin çıkmazı!
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Fabri'nin Fulham'a satılmasıyla beraber kaleci arayışına giren Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi.
Beşiktaş'ta Tolga Zengin çıkmazı!
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Milliyet'in haberine göre, İspanyol kalecinin ayrılığından sonra Beşiktaş yönetimi yeni kaleci konusunda ikiye ayrıldı.
Beşiktaş'ta Tolga Zengin çıkmazı!
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Bir taraf mutlak suretle yeni bir kaleci transferi yapılması gerektiğini düşünürken diğer taraf, Tolga Zengin'in formayı almasını istiyor.
Beşiktaş'ta Tolga Zengin çıkmazı!
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Tolga Zengin ile Utku Yuvakuran'ın bu sezon için yeterli olduğunu düşünen kesim ile transfer yapılmasını isteyen cephe uzlaşma noktasına varamadığından son kararı Başkan Fikret Orman verecek.
Beşiktaş'ta Tolga Zengin çıkmazı!
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Öte yandan Harun Tekin için görüşmeleri sürdüren siyah-beyazlı ekip, deneymli kaleci için takas teklifi yapmayı düşünürken Bursaspor, bu öneriye sıcak bakmıyor. Beşiktaş, Alisson transferiyle Liverpool'da üçüncü kaleci konumuna düşen Mignolet'le de ilgileniyor.