Beşiktaş'ta temel sorun ne? İşte öne çıkan istatistikler - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta temel sorun ne? İşte öne çıkan istatistikler

Beşiktaş'ta büyük umutlarla teknik direktörlüğe getirilen Abdullah Avcı bekleneni henüz gösteremedi. 8 resmi mücadelede sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş Lig'de 16. sırada yer alırken Avrupa Lig'inde de sonuncu sırada yer alıyor. Peki Beşiktaş'taki temel sorun ne? İşte önce çıkan istatistikler...
4 Ekim 2019 Cuma 15:51 Güncelleme: 04.10.2019 16:09
Beşiktaş'ta sorun ne?
Beşiktaş'ta sorun ne?

Abdullah Avcı ile sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. 8 resmi mücadelede sadece 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılarda Burak Yılmaz'ın takıma 5. haftada dönmesi, yeni transfer Elneny'nin ilk maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alması, Roco'nun sakatlığında yedek stoper olmayışı Kara Kartal'da en büyük sorunlardan biri olarak gösteriliyor. Peki Beşiktaş'taki kötü gidişin en büyük nedeni bunlar mı? İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş'ta sorun ne?
Beşiktaş'ta sorun ne?

Beşiktaş 8 resmi mücadelede rakip kaleye maç başına 14 şutla oynuyor fakat bu şutların kaleyi bulma sayısı 3. Siyah beyazlılar, fileleri sadece 8 kez havalandırabildi ve bu 8 golün 5'i duran toptan bu da Beşiktaş'ın organize olarak sadece 3 gol attığını gösteriyor.

Beşiktaş'ta sorun ne?
Beşiktaş'ta sorun ne?

Beşiktaş 8 resmi mücadelede kalesinde 17 gol gördü bunların 10'u ceza sahası dışından. Karius bu alanda son 2 sezonda ceza sahası dışından en çok gol yiyen kaleci.

Beşiktaş'ta sorun ne?
Beşiktaş'ta sorun ne?

Beşiktaş maç başına ortalama 538 pas ile oynuyor fakat bunların %60'ı yan pas. Siyah beyazlılar oynadığı 8 resmi mücadelede de topla oynamada önde.

Beşiktaş'ta sorun ne?
Beşiktaş'ta sorun ne?

Abdullah Avcı sisteminde atakların %25'inin kanatlardan %50'sinin orta alandan gelişiyor fakat Beşiktaş'da ataklar %40 oranında sol kanattan(N'koudou ve Caner) ilerliyor.

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