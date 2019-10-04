Beşiktaş'ta temel sorun ne? İşte öne çıkan istatistikler

Beşiktaş 8 resmi mücadelede rakip kaleye maç başına 14 şutla oynuyor fakat bu şutların kaleyi bulma sayısı 3. Siyah beyazlılar, fileleri sadece 8 kez havalandırabildi ve bu 8 golün 5'i duran toptan bu da Beşiktaş'ın organize olarak sadece 3 gol attığını gösteriyor.