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Beşiktaş'ta temel sorun ne? İşte öne çıkan istatistikler
Beşiktaş'ta büyük umutlarla teknik direktörlüğe getirilen Abdullah Avcı bekleneni henüz gösteremedi. 8 resmi mücadelede sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş Lig'de 16. sırada yer alırken Avrupa Lig'inde de sonuncu sırada yer alıyor. Peki Beşiktaş'taki temel sorun ne? İşte önce çıkan istatistikler...
4 Ekim 2019 Cuma 15:51 Güncelleme: 04.10.2019 16:09
Beşiktaş'ta sorun ne?
Abdullah Avcı ile sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. 8 resmi mücadelede sadece 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılarda Burak Yılmaz'ın takıma 5. haftada dönmesi, yeni transfer Elneny'nin ilk maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alması, Roco'nun sakatlığında yedek stoper olmayışı Kara Kartal'da en büyük sorunlardan biri olarak gösteriliyor. Peki Beşiktaş'taki kötü gidişin en büyük nedeni bunlar mı? İşte ayrıntılar...
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Beşiktaş'ta sorun ne?
Beşiktaş'ta sorun ne?
Beşiktaş'ta sorun ne?
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