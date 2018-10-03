Beşiktaşta Quaresma zirveyi kimseye bırakmadı! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Quaresma zirveyi kimseye bırakmadı!
3 Ekim 2018 Çarşamba, 08:31:51
Güncelleme: 09:17:36
Beşiktaş'ta Quaresma zirveyi kimseye bırakmadı!
Beşiktaş'ta Quaresma ile Karius arasındaki forma satış rekabeti nefes kesiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Quaresma zirveyi kimseye bırakmadı!
Alman kaleci İstanbul'a gelip imzayı attığında, öyle bir rüzgar estirdi ki yıllardır Beşiktaş'ta forma satışında bir numara olan Quaresma'yı tahtından etti.
Beşiktaş'ta Quaresma zirveyi kimseye bırakmadı!
Kartal Yuvası'ndan sorumlu Yönetici Hüseyin Mican, Karius'un ilk kez forma satışında bir numaraya yükseldiğini açıkladı. Ancak Karius zirveden çabuk indi.
Beşiktaş'ta Quaresma zirveyi kimseye bırakmadı!
MEMNUNUZ
Son dönemde etkileyici bir performans ortaya koyan Quaresma, yeniden zirveyi Karius'tan geri aldı.
Beşiktaş'ta Quaresma zirveyi kimseye bırakmadı!
2 hafta bir numarada kalabilen Karius, Quaresma'nın ardından ikinci sırada geliyor.
Beşiktaş'ta Quaresma zirveyi kimseye bırakmadı!
Yönetici Hüseyin Mican bunun bile büyük bir başarı olduğunu söyledi. Mican, "Kaleci formasının bu kadar fazla satması çok nadir görülen bir durum. Bu rekabetten ve satışlardan memnunuz" dedi.