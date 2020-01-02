Beşiktaş'ta operasyon başladı! 2 transfer 7 yolcu

Süper Lig'de son 9 karşılaşmada 7 galibiyet alarak zirve yarışının önemli ortaklarından olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan siyah-beyazlılar, yüksek maliyetli oyunculardan 'feda' isteyecek, taliplisi olan futbolculara da 'veda' edecek. Öte yandan iki yıldız için görüşmelerini sürdüren Kara Kartallar, oyuncu satılamaması durumunda iki ismi takasta kullanacak. İşte detaylar...
2 Ocak 2020 Perşembe 20:41
Güncelleme: 02.01.2020 20:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle küllerinden doğdu. Sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup eden Kara Kartallar, ligde seriye bağladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa Ligi'nde grubu sonucu tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselirken, Süper Lig'de 9 maçta 7 galibiyet alarak ilk devreyi 4. olarak kapattı.
Beşiktaş yönetimi, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin harcama limitleri açıklamasının ardından oyuncu satmadan ya da yüksek maliyetli oyuncularını elden çıkarmadan transfer yapamayacak olan Beşiktaş'ta yönetimin eli kolu bağlandı.
Yönetimin bir kısmı yüksek maliyetli oyuncuları maaşları konusunda ikna etmek için harekete geçti. Bir kısmı da futbolcu satışı yapmak için yollara döküldü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi önceliği ayrılacak futbolculara verecek.
Kadroda yeteri kadar şans bulamayan ve verimi az olan oyunculara gelen teklifler değerlendirilecek. Futbolcuların yüksek maaş yükünden de kurtulmak isteyen siyah beyazlılar, ayrılmak isteyen oyuncularla anlaşma yoluna da gidecek. Abdullah Avcı'dan gelen rapora göre hareket eden Beşiktaşlı yetkililer forvet, kanat ve merkez orta saha mevkilerine takviye yapmak istiyor.