Beşiktaş'ta operasyon başladı! 2 transfer 7 yolcu

Kadroda yeteri kadar şans bulamayan ve verimi az olan oyunculara gelen teklifler değerlendirilecek. Futbolcuların yüksek maaş yükünden de kurtulmak isteyen siyah beyazlılar, ayrılmak isteyen oyuncularla anlaşma yoluna da gidecek. Abdullah Avcı'dan gelen rapora göre hareket eden Beşiktaşlı yetkililer forvet, kanat ve merkez orta saha mevkilerine takviye yapmak istiyor.