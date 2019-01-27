Beşiktaşta Lazar Markovic sürprizi - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Lazar Markovic sürprizi

Beşiktaş Yönetimi, N'Koudou için görüşmelerini sürdürürken menajerler Markovic'i önerdi. Güneş'in de onay vermesi üzerine Sırp star için İngiliz kulübüyle görüşülecek.

27 Ocak 2019 Pazar, 23:44:02 Güncelleme: 07:47:33
Beşiktaşta Lazar Markovic sürprizi

Beşiktaş dış transferde vites artırdı... Siyah- Beyazlı yönetim transferin bitimine 4 gün kala kanat arayışlarına hız verdi.

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Beşiktaşta Lazar Markovic sürprizi

N'Koudou başta olmak üzere listedeki isimler için son bir hamle yaptı.

Beşiktaşta Lazar Markovic sürprizi

Siyah- Beyazlı yönetime menajerler aracılığıyla Liverpool'da forma şansı bulamayan eski Fenerbahçeli Lazar Markovic teklif edildi.

Beşiktaşta Lazar Markovic sürprizi

İLK KEZ GÜNDEME GELDİ
Daha önce hiç gündeme gelmeyen Sırp futbolcunun durumunu inceleyen yöneticiler Şenol Güneş'in de onayını aldıktan sonra bu oyuncuyu da listelerine aldılar. Markovic için Liverpool'la görüşülecek

Beşiktaşta Lazar Markovic sürprizi

HEDEF ÜCRET ÖDEMEDEN ALMAK
Liverpool'la olan sözleşmesi bu sezonun sonunda biteceği için Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncuyu bedelsiz almayı planladığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim Liverpool'la görüşme kararı aldı

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