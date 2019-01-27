Beşiktaş'ta Lazar Markovic sürprizi

Beşiktaş Yönetimi, N'Koudou için görüşmelerini sürdürürken menajerler Markovic'i önerdi. Güneş'in de onay vermesi üzerine Sırp star için İngiliz kulübüyle görüşülecek.
27 Ocak 2019 Pazar, 23:44:02
Güncelleme: 07:47:33
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Beşiktaş dış transferde vites artırdı... Siyah- Beyazlı yönetim transferin bitimine 4 gün kala kanat arayışlarına hız verdi.
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N'Koudou başta olmak üzere listedeki isimler için son bir hamle yaptı.
Siyah- Beyazlı yönetime menajerler aracılığıyla Liverpool'da forma şansı bulamayan eski Fenerbahçeli Lazar Markovic teklif edildi.
İLK KEZ GÜNDEME GELDİ Daha önce hiç gündeme gelmeyen Sırp futbolcunun durumunu inceleyen yöneticiler Şenol Güneş'in de onayını aldıktan sonra bu oyuncuyu da listelerine aldılar. Markovic için Liverpool'la görüşülecek
HEDEF ÜCRET ÖDEMEDEN ALMAK Liverpool'la olan sözleşmesi bu sezonun sonunda biteceği için Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncuyu bedelsiz almayı planladığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim Liverpool'la görüşme kararı aldı