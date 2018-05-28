Beşiktaş'ta kiralık oyuncuların geleceği soru işareti
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezonun kadrosunu erkenden oluşturmayı planlayan Siyah-beyazlı idareciler, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda bu sezon kiraya verilen oyuncular hakkında karar verecek.
İşte Beşiktaş'ın bu sezon kiraya verdiği oyuncular ve performansları...
MATEJ MİTROVİC/ Club Brugge
2016-2017 sezonununda Hırvatistan'ın Rijeka takımından 4.2 milyon Euro ödenerek transfer edilen Mitrovic, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. Devre arasında 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Club Brugge'a kiralanan Mitrovic, Belçika temsilcisinde iyi bir performans gösterdi.
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