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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Khedira sürprizi!

Gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi! Kartal, listesine tecrübeli Alman orta saha Sami Khedira'yı dahil etti. Siyah beyazlı kulüp, Juventus'un istemediği 32'lik yıldız için girişimlere başladı. Ancak Khedira Beşiktaş'a sıcak bakmıyor. Yönetim ise ikna turunda...

24 Haziran 2019 Pazartesi 07:59 Güncelleme: 24.06.2019 07:59
Beşiktaş'ta Khedira sürprizi!

Siyah beyazlı kulüpte Sami Khedira hareketliliği yaşanmaya başladı. Sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın gündemine gelen Alman orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı kaydedildi.

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Beşiktaş'ta Khedira sürprizi!

İtalyan basınında da yer alan haberlere göre transfer komitesinin Juventus'la masaya oturup şartları sorduğu bildirildi.

Beşiktaş'ta Khedira sürprizi!

İtalyan ekibinin yeni direktörü Maurizio Sarri'nin kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki futbolcunun kesin olarak takımdan ayrılacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta Khedira sürprizi!

SÖZLEŞMESI FESHEDİLECEK

Ancak Khedira'nın Beşiktaş'a sıcak bakmadığı buna karşın siyah-beyazlı yönetimin ise oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı dile getirildi.

Beşiktaş'ta Khedira sürprizi!

Ayrıca usta krampon ile pek çok takımın ilgilendiği de ileri sürüldü. Khedira hakkında bir başka iddia ise Juventus'un oyuncu gitmek istemezse sözleşmesini feshedeceği şeklinde oldu.

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