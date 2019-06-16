Beşiktaş'ta ilk görüş ayrılığı! Abdullah Avcı...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayan bir takım kumak için Beşiktaş'ta ilk görüş ayrılığı yaşandı. Beşiktaş yönetimi ile tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı arasında fikir uyuşmazlığı yaşandı. İşte detaylar...
16 Haziran 2019 Pazar 08:23
Güncelleme: 16.06.2019 08:23
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken Abdullah Avcı da eldeki fazla oyuncuların gönderilmesi için uğraş veriyor.
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Avcı'nın bu doğrultuda gözden çıkardığı ilk isim Quaresma olmuştu.
Tecrübeli çalıştırıcının daha önce yönetime verdiği raporda, Lens, Larin, Mirin ve Roco ile birlikte mümkünse satılabileceği yönünde görüş bildirdiği Q7 için yönetimden bir girişim geldi.
Beşiktaş formasını giymeye devam etmek isteyen 36 yaşındaki oyuncu için yöneticilerin "Bir sezon daha kullanabiliriz" önerisi üzerine Avcı, "Quaresma'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edelim" cevabını verdi.
PORTO'DAN SES YOK
Abdullah Avcı'nın Quaresma hakkındaki bu net tavrına rağmen Portekizli yıldızın sözleşmesi can sıkıyor.