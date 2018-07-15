Beşiktaşta forvet harekatı: Karim Ansarifard - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta forvet harekatı: Karim Ansarifard
15 Temmuz 2018 Pazar, 00:32:57
Güncelleme: 01:29:34
Beşiktaş'ta forvet harekatı: Karim Ansarifard
Yeni sezon öncesinde kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, İranlı golcü Karim Ansarifard ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Beşiktaş'ta forvet harekatı: Karim Ansarifard
Yunanistan'ın önde gelen internet sitelerinden Contra, Beşiktaş'ın Karim Ansarifard ile anlaştığını ve İranlı forvetin İstanbul'daki yeni kulübüne imza atmak için haber beklediğini iddia etti.
Beşiktaş'ta forvet harekatı: Karim Ansarifard
Şu anda Barcelona'da tatilde bulunan İranlı oyuncunun yarın başlayacak olan Olympiakos kampına katılma konusunda halen çekimser olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta forvet harekatı: Karim Ansarifard
DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI
Öte yandan İran basını da, Beşiktaş'ın golcü Karim Ansarifard'ı transfer etmek için çalıştığını öne sürdü.
Beşiktaş'ta forvet harekatı: Karim Ansarifard
İran basınına göre Fenerbahçe'nin de takibinde olan İranlı golcü Karim, Rusya'daki Dünya Kupası'nda boy göstermişti.
Beşiktaş'ta forvet harekatı: Karim Ansarifard
Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Karim Ansarifard senelik 400 bin euro kazanıyor.
Beşiktaş'ta forvet harekatı: Karim Ansarifard
2020 yılına kadar Yunan temsilcisiyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 4 milyon euro olarak görünüyor.