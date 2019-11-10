Beşiktaş'ta Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya flaş tepki! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya flaş tepki!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda Caner Erkin 61. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce sinirlendi. Oyundan çıkarılmasına bozulan Caner Erkin, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. İşte o anlar ve Beşiktaş - Denizlispor mücadelesinden kareler...

10 Kasım 2019 Pazar 21:10 Güncelleme: 10.11.2019 21:16
Beşiktaş'ta Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya flaş tepki!


Beşiktaş - Denizlispor maçına Caner Erkin damga vurdu.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya flaş tepki!

Siyah-beyazlılar sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelirken Caner Erkin mücadeleye ilk 11'de başladı.

Beşiktaş'ta Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya flaş tepki!

Mücadelede dakikalar 61'i gösterirken 31 yaşındaki futbolcu değişiklik tabelasında ismini gördü.

Beşiktaş'ta Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya flaş tepki!

Yerini N'Koudou'ya bırakan Caner Erkin, oyundan çıkmasına sinirlendi ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

İşte Caner Erkin'in o tepkisi ve Beşiktaş - Denizlispor mücadelesinden kareler...

Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

Beşiktaş'ta Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya flaş tepki!
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