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Beşiktaş'ta Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya flaş tepki!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda Caner Erkin 61. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce sinirlendi. Oyundan çıkarılmasına bozulan Caner Erkin, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. İşte o anlar ve Beşiktaş - Denizlispor mücadelesinden kareler...
10 Kasım 2019 Pazar 21:10
Güncelleme: 10.11.2019 21:16
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Beşiktaş - Denizlispor maçına Caner Erkin damga vurdu.
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Siyah-beyazlılar sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelirken Caner Erkin mücadeleye ilk 11'de başladı.
Mücadelede dakikalar 61'i gösterirken 31 yaşındaki futbolcu değişiklik tabelasında ismini gördü.
Yerini N'Koudou'ya bırakan Caner Erkin, oyundan çıkmasına sinirlendi ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
İşte Caner Erkin'in o tepkisi ve Beşiktaş - Denizlispor mücadelesinden kareler...