Beşiktaş'ta Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya flaş tepki!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda Caner Erkin 61. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce sinirlendi. Oyundan çıkarılmasına bozulan Caner Erkin, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. İşte o anlar ve Beşiktaş - Denizlispor mücadelesinden kareler...